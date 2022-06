Ucraina: Kiev, '288 bambini uccisi e 527 feriti da inizio guerra' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Sono 288 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese. 527 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.971 istituzioni educative, 194 delle quali sono andate completamente distrutte. Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Sono 288 iindal giorno dell'invasione russa del Paese. 527 i. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv,e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.971 istituzioni educative, 194 delle quali sono andate completamente distrutte.

