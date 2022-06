"Solo 15 minuti". Il retroscena tra la Regina e Harry: cosa è successo (Di lunedì 13 giugno 2022) Nuove indiscrezioni sull’incontro tra la Regina e il principe Harry raccontano di un’udienza di un Solo quarto d’ora e di una conversazione molto formale Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Nuove indiscrezioni sull’incontro tra lae il principeraccontano di un’udienza di unquarto d’ora e di una conversazione molto formale

Pubblicità

stebellentani : @Cartabellotta io temo sia solo una scelta politica. se un fragile che indossa una ffp2 ed è quadrivaccinato rischi… - knightleysemma : 20 minuti in ufficio e ho già sentito la frase 'eh la parità di genere la volete solo quando vi fa comodo'. superar… - y0onluvr : RT @milkwithbiscuit: Compare per dieci minuti in tutta la stagione eppure nell'hashtag ci sono solo persone che sperano in un suo ritorno e… - matildadeitweet : preparo un’esame e le mando 2 mail per sapere quale fosse l’aula e l’orario, non mi risponde fino alle 9 e mezza di… - JunkiesOnAHigh : @teddybeatlesday FATTI UNA CAMOMILLA ED ESCI A PRENDERE ARIA ANCHE SOLO PER 5 MINUTI MA TI PARE CHE TI DEVI SENTIRE… -