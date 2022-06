Per evitare lo sfratto sale sul terrazzo e minaccia di lanciarsi. Salvato dai Carabinieri (Di lunedì 13 giugno 2022) Questa mattina a Taranto, durante un intervento dell’Ufficiale Giudiziario per l’esecuzione di uno sfratto, si sono vissuti momenti di tensione e preoccupazione. Infatti l’esecutato, un 49enne tarantino, preso dalla disperazione, è salito sul terrazzo dello stabile di due piani dove si trovava l’appartamento da liberare, e dopo aver scavalcato il muretto di protezione del terrazzo, si era posizionato su un cornicione in muratura che dava sul vuoto, reggendosi con le mani al palo di ferro di un’antenna e minacciando di lanciarsi nel vuoto da un’altezza di circa 15 metri se l’Ufficiale Giudiziario gli avesse notificato l’esecuzione dello sfratto dall’abitazione da lui occupata. Vista la criticità venutasi a creare, veniva immediatamente allertata la centrale operativa del Comando ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 13 giugno 2022) Questa mattina a Taranto, durante un intervento dell’Ufficiale Giudiziario per l’esecuzione di uno, si sono vissuti momenti di tensione e preoccupazione. Infatti l’esecutato, un 49enne tarantino, preso dalla disperazione, è salito suldello stabile di due piani dove si trovava l’appartamento da liberare, e dopo aver scavalcato il muretto di protezione del, si era posizionato su un cornicione in muratura che dava sul vuoto, reggendosi con le mani al palo di ferro di un’antenna endo dinel vuoto da un’altezza di circa 15 metri se l’Ufficiale Giudiziario gli avesse notificato l’esecuzione dellodall’abitazione da lui occupata. Vista la criticità venutasi a creare, veniva immediatamente allertata la centrale operativa del Comando ...

