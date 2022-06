Briatore | Crazy Pizza | quanto costa? L’imprenditore contro le accuse | “Prenotazioni già per tutto giugno”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 13 giugno 2022)e come sono i prezzi. Sull’argomento è andato in scena un botta e risposta tra La Repubblica eche respinge ledel caro prezzi nella sua catena di ristoranti.? Negli ultimi giorni, Flaviosarebbe stato preso di mira per il caro prezzi nella sua catena di ristoranti, presenti a Londra, Monte Carlo, Milano e a Roma in Via Vittorio Veneto. La Repubblica aveva evidenziato, nela Roma, come il cliente dovesse tener presente un listino prezzi molto caro: esempio, 60 euro per una ...