Se distruggere il verde pubblico significa “riqualificare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 giugno 2022) Un articolo de La Stampa del 9 giugno scorso riporta la notizia che il Comune di Torino e Esselunga hanno trovato un accordo per far transitare altrove la strada di cantiere che avrebbe eliminato lo spazio all’aperto gestito dai ragazzi di Comala, di cui parlai qualche tempo fa. Ma la notizia deve anche essere letta nel suo aspetto negativo e cioè che il progetto del supermercato va avanti nonostante le opposizioni e che verrà cancellato il Giardino degli Artiglieri di Montagna, una delle rare aree verdi ancora esistenti in centro città. Quello che però fa letteralmente rabbrividire è il termine usato per definire l’intera operazione e cioè “riqualificazione”. Un termine ormai abusato e che potrebbe anche adattarsi ad un’area industriale abbandonata o ad una cava, ma ad un’area… Come si può pensare che eliminare un’areasia una ...