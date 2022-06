Mezz'ora in più: da Lucia Annunziata si parla di Ucraina e non solo: anticipazioni e ospiti (Di domenica 12 giugno 2022) La guerra in Ucraina e le ricadute sull'economia e sulle opinioni pubbliche occidentali, in particolare italiana. Questi i temi al centro della puntata di "Mezz'ora in più" e "Mezz'ora in più/Il mondo ... Leggi su globalist (Di domenica 12 giugno 2022) La guerra ine le ricadute sull'economia e sulle opinioni pubbliche occidentali, in particolare italiana. Questi i temi al centro della puntata di "'ora in più" e "'ora in più/Il mondo ...

