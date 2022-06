Roma | si masturbava alla guida dell’autobus con i passeggeri a bordo | per errore invia i video nella chat dei colleghi

(Di sabato 11 giugno 2022). Lo avevano sospeso dal servizio, come misura preventiva, nell’attesa di concludere tutte le necessarie e delicate verifiche sul caso. Ora, però, arriva il licenziamento in tronco, dopo l’accertamento definitivo. La scusa, poi, banalissima, usata dal conducente incriminato non ha retto per nulla: “No, non ero assolutamente io quello nel”. Ilinfatti termina con una ripresa del soggetto a fine atto. Autista si ”tocca” con idurante il servizio Le sue giustificazioni non hanno fatto altro che incrementare ancora di più quella sensazione di imbarazzo da parte della direzione del Personale della municipalizzata dei Trasporti. Il filmato, di fatto, finito – a quanto pare per– nelledegli autisti della partecipata del ...

maniaco vestito da sailor moon Flaminia Savelli per 'il Messaggero' Una vita all'apparenza senza ombre quella dell'uomo fermato e denunciato per atti osceni aggravati in luogo pubblico e su cui sono ...Lì - nel mese di maggio - era stato più volte notato mentre con la parrucca viola si. I residenti allarmati un pomeriggio sono però riusciti a filmarlo: le immagini di chat in chat sono ... Si masturbava mentre era alla guida dell'autobus: licenziato autista Atac Roma. Lo avevano sospeso dal servizio ... In effetti, il filmato in cui l’autista si masturba con il motore accesso e durante la traversata, si conclude proprio con il soggetto che guarda fisso nella ...Si era giustificato negando di essere lui. Ma un video lo ha incastrato: il pericoloso atto di autoerotismo, a motore acceso e mezzo in moto, si conclude con ...