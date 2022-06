Ucraina, Macron promette aiuti a Zelensky: "Anche armi pesanti" (Di venerdì 10 giugno 2022) "La Francia rimarrà mobilitata per soddisfare i bisogni dell'Ucraina, comprese le armi pesanti". Lo ha assicurato il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di un nuovo colloquio telefonico ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 giugno 2022) "La Francia rimarrà mobilitata per soddisfare i bisogni dell', comprese le". Lo ha assicurato il presidente francese, Emmanuel, nel corso di un nuovo colloquio telefonico ...

Pubblicità

GiovaQuez : Macron: 'Putin ha fatto un errore fondamentale per la sua gente, per se stesso e per la storia invadendo l'Ucraina… - MediasetTgcom24 : Ucciso un altro generale di Putin, si tratta di Roman Kutuzov #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - MediasetTgcom24 : Zelensky: 'Libereremo sicuramente tutte le città occupate' #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - globalistIT : - LiberoReporter : Ucraina, Macron a Zelensky: “Manderemo anche armi pesanti” -