Messner | “Mi chiamarono fratricida” Ora dal ghiacciaio lo scarpone del fratello

"Mifratricida. È stato un crimine. Ora vivo in pace, ma la ferita non si chiuderà mai", ha sempre ripetutoche, a 77 anni compiuti, fino a 6 giorni fa, si trovava in Nepal per ... Lo scarpone di Guenther e i fantasmi di Messner "Ora non mi arrabbio più" Dopo 52 anni è stato rinvenuto il secondo scarpone di Gunther, il fratello che lo aveva accompagnato in quella tragica spedizione: Reinhold Messner rompe il silenzio ...Cosi Guenther torna a casa. Dopo 52 anni anche l'ultimo passo è stato fatto. A compierlo uno scarpone arrivato dal passato, riemerso dai ghiacci con la tomaia e le stringhe quasi integre, solido monit ...