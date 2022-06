La lista di proscrizione di Travaglio: ecco i nomi, la vergogna che non potrà mai cancellare (Di venerdì 10 giugno 2022) «Semel in anno licet insanire», una volta all'anno è lecito impazzire ma forse un anno è poco, facciamo dieci - e però accade che Libero e Il Fatto stiano curiosamente convergendo sull'indegnità delle «liste di proscrizione dei putiniani» pubblicate dal Corriere, ossia quelle in cui un titolo di via Solferino aveva usato per definire «Influencer o opinionisti: ecco i putiniani d'Italia» con tanto di foto segnaletiche e dossieraggi vari, tutto materiale raccolto non è chiaro ancora da chi, visto che i servizi segreti hanno lasciato il Corriere con il cerino in mano. Non è neanche la prima volta che due estremi come Libero e Il Fatto inavvertitamente si toccano: i primi di marzo avevano pure convenuto nel condannare con altrettanta decisione le prime listarelle di proscrizione del nientino giornalistico chiamasi Gianni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) «Semel in anno licet insanire», una volta all'anno è lecito impazzire ma forse un anno è poco, facciamo dieci - e però accade che Libero e Il Fatto stiano curiosamente convergendo sull'indegnità delle «liste didei putiniani» pubblicate dal Corriere, ossia quelle in cui un titolo di via Solferino aveva usato per definire «Influencer o opinionisti:i putiniani d'Italia» con tanto di foto segnaletiche e dossieraggi vari, tutto materiale raccolto non è chiaro ancora da chi, visto che i servizi segreti hanno lasciato il Corriere con il cerino in mano. Non è neanche la prima volta che due estremi come Libero e Il Fatto inavvertitamente si toccano: i primi di marzo avevano pure convenuto nel condannare con altrettanta decisione le primerelle didel nientino giornalistico chiamasi Gianni ...

Advertising

petergomezblog : Lista di proscrizione filoputiniani, Travaglio a La7: “Prima i giornali denunciavano i dossieraggi, ora fanno da ve… - vitopetrocelli : La lista di influencer filoputiniani? 'Non l'ha stilata il Copasir'. Lo dice il presidente, senatore Urso. Se ne de… - fattoquotidiano : Elenco di “putiniani” del Corriere, Conte: “Indegno che si faccia lista di proscrizione. Siamo in democrazia, tenia… - vincenzotur : RT @Alexia411O234: Travaglio : io voglio essere filo-quello che mi pare e non per questo devo finire in un lista di proscrizione, è questa… - nigrumplaga : #Sarzanini che afferma che nessuno deve contraddire il governo è peggio della lista di proscrizione. Io spero che c… -