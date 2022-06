DAZN, ecco quanto costa vedere la Serie A 2022/2023 (Di giovedì 9 giugno 2022) vedere il campionato di Serie A nella prossima stagione costerà di più rispetto a quella passata. Tifosi e appassionati italiani devono mettere in conto una spesa maggiore e modalità di visione differenti e più rigide. quanto? L'incremento spalmato sui dieci mesi del campionato sarà di almeno 100 euro, ma a parità di possibilità di accedere al prodotto su device diversi, anche contemporaneamente (utile ad esempio in una famiglia con un componente che non vive in casa) l'incremento può raddoppiare. La stretta era stata ampiamente annunciata nei mesi scorsi, quando DAZN aveva provato a stagione in corso a modifica le regole sulla condivisione dell'abbonamento. Allora si era messa di traverso l'Agcom, tutelando i clienti che avevano sottoscritto il contratto con le vecchie regole. Ora si entra nella nuova stagione e le ... Leggi su panorama (Di giovedì 9 giugno 2022)il campionato diA nella prossima stagione costerà di più rispetto a quella passata. Tifosi e appassionati italiani devono mettere in conto una spesa maggiore e modalità di visione differenti e più rigide.? L'incremento spalmato sui dieci mesi del campionato sarà di almeno 100 euro, ma a parità di possibilità di accedere al prodotto su device diversi, anche contemporaneamente (utile ad esempio in una famiglia con un componente che non vive in casa) l'incremento può raddoppiare. La stretta era stata ampiamente annunciata nei mesi scorsi, quandoaveva provato a stagione in corso a modifica le regole sulla condivisione dell'abbonamento. Allora si era messa di traverso l'Agcom, tutelando i clienti che avevano sottoscritto il contratto con le vecchie regole. Ora si entra nella nuova stagione e le ...

Advertising

capuanogio : ?? Ecco quanto costerà #DAZN per la stagione 2022/2023 (via #Sole24Ore): 29,99 €/mese visione su un solo dispositiv… - capuanogio : Ecco la comunicazione ufficiale di #DAZN agli abbonati con le nuove regole e tariffe a partire dal mese di settembr… - cmdotcom : #Dazn: ecco i prezzi per vedere la #SerieA 2022/23: sì a due dispositivi diversi a distanza, ma costa di più… - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: Ecco la comunicazione ufficiale di #DAZN agli abbonati con le nuove regole e tariffe a partire dal mese di settembre 2022,… - AndreCardi : Non è una questione di prezzi e basta. Il problema è il servizio offerto ed esso è pessimo. Ecco perché si grida al… -