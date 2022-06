Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, il tesoretto 'nascosto' da quasi 15 milioni: La Sampdoria, dal mercato estivo, deve ricavare le risorse… -

Calciomercato.com

L'Inter oggi sfiderà la, ma con un orecchio a ciò che intanto succederà in Sassuolo - ... Nuovoper l'Inter: in sette vanno via subito Sanchez ©LaPresseGià pensando soltanto ad ...... Tripi, Faticanti, Volpato e Missori sicuramente rappresenteranno per i giallorossi un(...proprio l'Atalanta le belle favole di questo campionato rispondo ai nomi di Cagliari e. Per ... Sampdoria, il tesoretto 'nascosto' da quasi 15 milioni Dal mercato, non dei titolari, la Sampdoria può tirare fuori più di dieci milioni di euro: la situazione e i possibili scenari Incasserebbe tre milioni di euro dal Pisa per Ernesto Torregrossa e altri ...In totale, nel 2021, i club di A hanno speso 173,8 milioni per i servizi dei procuratori sportivi Juventus, Inter e Roma sono sul podio delle spese per i procuratori in Serie A. Sullo stesso piano si ...