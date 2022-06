Letta non si fida di Conte e il governo trema. Pnrr in bilico (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'avviso al navigante è chiaro: «Se si andasse a un'interruzione dell'attività di governo si perderebbero le risorse del Pnrr. Quando noi diciamo che siamo per tenere il governo alla fine della legislatura e che subito dopo il voto un governo prenda subito il testimone, lo diciamo perché la quantità enorme di risorse europee è la partita fondamentale». Mittente, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Destinatario, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, e le sue baldanze antigovernative in vista del 21 giugno e il voto sulla risoluzione sulla crisi ucraina. «Sono convinto- aggiunge Letta che il 21 arriveremo in Parlamento e la maggioranza si ricompatterà su un testo che condivideremo con il governo. Tutti abbiamo la stessa ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'avviso al navigante è chiaro: «Se si andasse a un'interruzione dell'attività disi perderebbero le risorse del. Quando noi diciamo che siamo per tenere ilalla fine della legislatura e che subito dopo il voto unprenda subito il testimone, lo diciamo perché la quantità enorme di risorse europee è la partita fondamentale». Mittente, il segretario del Partito Democratico Enrico. Destinatario, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe, e le sue baldanze antigovernative in vista del 21 giugno e il voto sulla risoluzione sulla crisi ucraina. «Sono convinto- aggiungeche il 21 arriveremo in Parlamento e la maggioranza si ricompatterà su un testo che condivideremo con il. Tutti abbiamo la stessa ...

