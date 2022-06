Koulibaly ceduto, Napoli pensa ancora dal Genk. Colpo in canna per Giuntoli (Di martedì 7 giugno 2022) Kalidou Koulibaly può andare via da Napoli, la sua cessione sembra sempre più probabile. Così il club azzurro si sta cautelando sondando il mercato dei difensori. Aurelio De Laurentiis ha detto che farà di tutto per vincere lo scudetto, così i tifosi si aspettano che se proprio bisogna cedere Koulibaly, allora si vada a prendere un giocatore di grandissimo livello. Il sogno sarebbe Bremer, ma per ora i nomi che circolano non sono di prima fascia. Oggi Radio Punto Nuovo parla di Jhon Lacumì come sostituto di Koulibaly al Napoli. Il difensore classe 1998 è di proprietà del Genk, lo stesso club da cui il Napoli aveva preso Koulibaly. Il difensore senegalese alla prima stagione al Napoli non era affatto il fenomeno che i tifosi hanno ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 giugno 2022) Kalidoupuò andare via da, la sua cessione sembra sempre più probabile. Così il club azzurro si sta cautelando sondando il mercato dei difensori. Aurelio De Laurentiis ha detto che farà di tutto per vincere lo scudetto, così i tifosi si aspettano che se proprio bisogna cedere, allora si vada a prendere un giocatore di grandissimo livello. Il sogno sarebbe Bremer, ma per ora i nomi che circolano non sono di prima fascia. Oggi Radio Punto Nuovo parla di Jhon Lacumì come sostituto dial. Il difensore classe 1998 è di proprietà del, lo stesso club da cui ilaveva preso. Il difensore senegalese alla prima stagione alnon era affatto il fenomeno che i tifosi hanno ...

Advertising

napolipiucom : Koulibaly ceduto, Napoli pensa ancora dal Genk. Colpo in canna per Giuntoli #calciomercatonapoli #Koulibaly… - antidisfattista : Se #Koulibaly dovesse forzare la mano per essere ceduto al #Barcellona il #Napoli dovrà prendere in considerazione… - Torero98_ : Quindi in base a quel che si legge: -Mertens non rinnova - Koulibaly ha chiesto la cessione al Barcellona - Politan… - napolista : Gazzetta: in settimana vertice tra Adl e l’agente di #Koulibaly Fali Ramadani parlerà con il presidente per capire… - AlfonsoFofo60 : RT @TolliVincenzo: Vi sblocco un ricordo: Quattro anni fa il pappone non ha ceduto #Koulibaly per oltre 100 mln, anzi, gli rinnovò il cont… -