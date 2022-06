Oltre il 2 giugno e le ridicole polemiche sulla parata c’è l’importanza del concetto di Nazione (Di lunedì 6 giugno 2022) Se c’è un argomento che dovrebbe suscitare ottimismo e qualche speranza, anche in tempi di crisi economica, questo è l’idea di Nazione. Perfino l’etimologia della parola, con questo suo richiamo alla “nascita”, la natio latina, invita a pensare positivo, suscitando idee e sentimenti di identità, di radicamento e di rinnovamento. La questione va evidentemente ben Oltre le date canoniche, com’è stato il 2 giugno. Ma da lì, anche da lì, dalla Festa della Repubblica bisogna partire, visto il verminaio delle polemiche che hanno seguito la parata su Via dei Fori Imperiali. Di fronte alle famiglie festanti ed emozionate per le bande, i vessilli e lo sfilamento dei reparti, le polemiche sulla “retorica militare”, sul Paese in armi, sulla ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Se c’è un argomento che dovrebbe suscitare ottimismo e qualche speranza, anche in tempi di crisi economica, questo è l’idea di. Perfino l’etimologia della parola, con questo suo richiamo alla “nascita”, la natio latina, invita a pensare positivo, suscitando idee e sentimenti di identità, di radicamento e di rinnovamento. La questione va evidentemente benle date canoniche, com’è stato il 2. Ma da lì, anche da lì, dalla Festa della Repubblica bisogna partire, visto il verminaio delleche hanno seguito lasu Via dei Fori Imperiali. Di fronte alle famiglie festanti ed emozionate per le bande, i vessilli e lo sfilamento dei reparti, le“retorica militare”, sul Paese in armi,...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie a tutti coloro che hanno organizzato e sono stati presenti agli oltre mille gazebo della Lega! Un’occasione… - carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - CorriereAlbaBra : BRA - Dal 1 giugno al 30 settembre 2022 un fitto calendario con oltre 100 appuntamenti, finalmente in presenza, su… - GAffinito : RT @n_iacono: Possibile iscriversi fino a domattina per il secondo #webinar del ciclo sulle #competenzedigitali organizzato da #RepubblicaD… - COVIDbot_ITA : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento in #Emiliaromagna Leggi la #notizia ?? -