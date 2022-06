Morta la cantante Laura Grey, concorrente di The Voice Senior (Di lunedì 6 giugno 2022) È Morta a 81 anni a causa di un tumore al pancreas la cantante partenopea Laura Grey. Una lunga carriera, la sua, tra festival napoletani (ai quali partecipava con il nome di “Cinzia) e anche un ruolo da attrice nel film “Onore e guapparia” di Tiziano Luongo. L’artista aveva partecipato a The Voice Senior, il talent in onda su RaiUno condotto da Antonella Clerici. La sua scelta era stata quella di far parte della squadra di Gigi D’Alessio. Nata ad Afragola nel 1941, nome di battesimo Vincenzina Agrillo, i funerali oggi 6 giugno nella chiesa degli Artisti di San Ferdinando in Piazza Trieste e Trento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Èa 81 anni a causa di un tumore al pancreas lapartenopea. Una lunga carriera, la sua, tra festival napoletani (ai quali partecipava con il nome di “Cinzia) e anche un ruolo da attrice nel film “Onore e guapparia” di Tiziano Luongo. L’artista aveva partecipato a The, il talent in onda su RaiUno condotto da Antonella Clerici. La sua scelta era stata quella di far parte della squadra di Gigi D’Alessio. Nata ad Afragola nel 1941, nome di battesimo Vincenzina Agrillo, i funerali oggi 6 giugno nella chiesa degli Artisti di San Ferdinando in Piazza Trieste e Trento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

FQMagazineit : Morta la cantante Laura Grey, concorrente di The Voice Senior - infoitcultura : Morta la cantante Laura Grey, partecipò a «The Voice Senior» - infoitcultura : Morta la cantante Laura Grey: dal festival di Napoli a The Voice Senior - infoitcultura : Morta la cantante Laura Grey, dal Festival di Napoli a The Voice Senior con Gigi D’Alessio - francobus100 : Morta la cantante Laura Grey: dal festival di Napoli a The Voice Senior -