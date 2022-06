Stefano Tacconi, domani nuova operazione (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, verrà sottoposto domani ad una nuova operazione. “domani papà verrà sottoposto ad un altro intervento chirurgico, supererà anche questa”, scrive sui social Andrea Tacconi, figlio dell’ex calciatori. Tacconi è ricoverato dal 23 aprile per un’emorragia cerebrale. Circa 2 settimane fa, il paziente è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirurgia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) –, ex portiere della Juventus, verrà sottopostoad una. “papà verrà sottoposto ad un altro intervento chirurgico, supererà anche questa”, scrive sui social Andrea, figlio dell’ex calciatori.è ricoverato dal 23 aprile per un’emorragia cerebrale. Circa 2 settimane fa, il paziente è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirurgia. L'articolo proviene da Italia Sera.

