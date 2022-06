LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Quartararo in fuga, caduti Bagnaia e Bastianini (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -11 Progressione inarrestabile di Quartararo. 4 secondi di vantaggio su Aleix Espargarò. Il francese è fresco del rinnovo del contratto con Yamaha fino al 2024. Inoltre la prossima gara si svolgerà in Germania al Sachsenring, altra pista dove potrebbe fare la differenza. -12 Il video della caduta di Enea Bastianini. ANOTHER big hitter crashes out! Disaster for @Bestia23, that’s back-to-back DNFs! #CatalanGP pic.twitter.com/CB7dzlDHh7 — MotoGP (@MotoGP) June 5, 2022 -13 Zarco sta andando a riprendere Martin per il 3° posto. -13 Quartararo, Espargarò e Martin montano tutti una coppia di gomme medie, così come Mir e Marini. Media-hard invece per Zarco, che è 4°. -14 Ora il migliore degli italiani è Luca ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-11 Progressione inarrestabile di. 4 secondi di vantaggio su Aleix Espargarò. Il francese è fresco del rinnovo del contratto con Yamaha fino al 2024. Inoltre la prossima gara si svolgerà in Germania al Sachsenring, altra pista dove potrebbe fare la differenza. -12 Il video della caduta di Enea. ANOTHER big hitter crashes out! Disaster for @Bestia23, that’s back-to-back DNFs! #CatalanGP pic.twitter.com/CB7dzlDHh7 —(@) June 5,-13 Zarco sta andando a riprendere Martin per il 3° posto. -13, Espargarò e Martin montano tutti una coppia di gomme medie, così come Mir e Marini. Media-hard invece per Zarco, che è 4°. -14 Ora il migliore degli italiani è Luca ...

