Iga Swiatek si prende il Roland Garros 2022: annientata Gauff in finale (Di domenica 5 giugno 2022) La super potenza del tennis internazionale femminile. La dominatrice assoluta ed incontrastata che continua a proiettare la sua ombra ed il suo giogo su un’intera categoria. È la più forte, la più pronta e, soprattutto, la più invidiata. Un’opera d’arte incastonata nel circuito WTA da contemplare, cercando di individuare qualche piccola, impercettibile, crepa nella sua maestosa e perfetta figura. Il Roland Garros 2022 ha eletto, nuovamente, la sua unica ed immensa regina: è Iga Swiatek, la tennista venuta dall’Est. Sì, ma di quale pianeta? Questa è la domanda che colleghe ed addetti ai lavori si pongono, senza sosta, ormai da mesi. La polacca è il centro di gravità permanente della racchetta in rosa, una forza della natura impossibile (almeno per adesso) da arginare. Della classe 2001 colpisce il suo freddo talento, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) La super potenza del tennis internazionale femminile. La dominatrice assoluta ed incontrastata che continua a proiettare la sua ombra ed il suo giogo su un’intera categoria. È la più forte, la più pronta e, soprattutto, la più invidiata. Un’opera d’arte incastonata nel circuito WTA da contemplare, cercando di individuare qualche piccola, impercettibile, crepa nella sua maestosa e perfetta figura. Ilha eletto, nuovamente, la sua unica ed immensa regina: è Iga, la tennista venuta dall’Est. Sì, ma di quale pianeta? Questa è la domanda che colleghe ed addetti ai lavori si pongono, senza sosta, ormai da mesi. La polacca è il centro di gravità permanente della racchetta in rosa, una forza della natura impossibile (almeno per adesso) da arginare. Della classe 2001 colpisce il suo freddo talento, ...

