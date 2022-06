“Perché è sparita”. Guendalina Tavassi, i dubbi dopo l’Isola dei Famosi. E ora si scopre il motivo (Di venerdì 3 giugno 2022) Guendalina Tavassi, la frecciatina dopo l’affondo. L’ex naufraga non bada certamente alla forma e dopo l’addio all’Isola dei Famosi, ha deciso di continuare a tirare le somme sulla sua esperienza. LaMotivi personali avrebbero spinto Guendalina a comunicare il suo addio mentre continua la sua esperienza ai limiti della sopravvivenza, il fratello Edoardo. Guendalina Tavassi, la frecciatina arriva dopo l’affondo alla moglie di Clemente Russo, Laura Maddaloni: “Il perdente è senza ombra di dubbio lei perchè diceva di essere la più forte…Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però…”. Guendalina Tavassi intervistata da FanPage ha messo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022), la frecciatinal’affondo. L’ex naufraga non bada certamente alla forma el’addio aldei, ha deciso di continuare a tirare le somme sulla sua esperienza. LaMotivi personali avrebbero spintoa comunicare il suo addio mentre continua la sua esperienza ai limiti della sopravvivenza, il fratello Edoardo., la frecciatina arrival’affondo alla moglie di Clemente Russo, Laura Maddaloni: “Il perdente è senza ombra dio lei perchè diceva di essere la più forte…Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però…”.intervistata da FanPage ha messo ...

Advertising

Afrodite_emma : Allora amici, sono di nuovo qui per dirvi che sto bene e non sono sparita per nessuna ragione al mondo, anzi vi leg… - _gaypanic : vorrei che mi avesse detto 'hey certo che potresti anche fare xxx' e io avrei fatto di tutto per scusarmi e fare pa… - cwtchpaulo : sono sparita da tw perché altrimenti gli esami li do tra 10 anni mi siete mancati tutti - moonchjildx : Buongiorno a tutti, ieri sono sparita perché stavo studiando, cosa farete oggi? - gxhastings : con un giorno di ritardo perché sono sparita dal twitter ma ci tenevo buon pride month moots <3 -

Il vero merito di Sheryl Sandberg ...Sheryl Sandberg era ancora il braccio destro di Mark Zuckerberg Era da un po' che era sparita. ... Se parliamo di Sheryl Sandberg oggi è perché è stata l'artefice del successo di Facebook, la persona ... Loggia 2023, Del Bono: "I candidabili sono Castelletti, Manzoni e Muchetti" Credo che la candidatura a sindaco per il 2023 sia da scegliere nel perimetro della Giunta perché ... Capisco che questa passione politica ce l'ho ancora, non mi è sparita, per cui se ci saranno le ... Today.it ...Sheryl Sandberg era ancora il braccio destro di Mark Zuckerberg Era da un po' che era. ... Se parliamo di Sheryl Sandberg oggi èè stata l'artefice del successo di Facebook, la persona ...Credo che la candidatura a sindaco per il 2023 sia da scegliere nel perimetro della Giunta... Capisco che questa passione politica ce l'ho ancora, non mi è, per cui se ci saranno le ... La storia di Manuel, la tartaruga scomparsa e ritrovata 30 anni dopo in soffitta