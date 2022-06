(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - LaMichele, dopo un anno nel Gruppo Misto e un passato anche in quelli di Italia viva e Leu,"senza nulla chiedere" a Forza Italia. A darne l'annuncio con "grande soddisfazione e grande piacere" in una conferenza stampa il coordinatore Antonio Tajani, spiegando che con lei arriveranno "consiglieri comunali e sindaci a lei legati" e che l'adesione di altri amministratori locali è attesa nei prossimi giorni.è un'"amica, una collega con una capacità di cooperazione specialmente con i colleghi del mio Gruppo", con la quale "da settimane dialoghiamo per costruire progetti comuni", ha sottolineato il capogruppo, Paolo Barelli, annunciando che "altri importanti esponenti della Camera si stanno avvicinando a noi". "Il mio unico obiettivo è dare voce al territorio dal ...

Fi: aderisce deputata Michela Rostan

