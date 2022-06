"Come vi svuotano il conto bancario", panico in Mps: Striscia rivela la truffa perfetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Nell'ultimo servizio di Moreno Morello andato in onda su Striscia la Notizia si è parlato ancora una volta di phising, ovvero di truffe online. Ieri sera, mercoledì 1 giugno, al centro della polemica è finita la banca Monte dei Paschi di Siena a causa della truffa che sta circolando a loro nome, nello specifico un messaggio in cui dei truffatori, spacciandosi per MPS, cercano di rubare dati bancari degli utenti e, a chi cade nella trappola, rubano il denaro. Nel caso in cui vi arrivasse il messaggio, a nome BancaMPS, vedrete scritto 'accesso anomalo al proprio Digital Banking' con l'ora esatta e un link allegato che vi rimanderà alla pagina fasulla di Digital Banking. Morello allora ha chiarito che esistono dei siti internet dove è possibile acquistare dei pacchetti di SMS con il mittente camuffato, ecco allora spiegato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Nell'ultimo servizio di Moreno Morello andato in onda sula Notizia si è parlato ancora una volta di phising, ovvero di truffe online. Ieri sera, mercoledì 1 giugno, al centro della polemica è finita la banca Monte dei Paschi di Siena a causa dellache sta circolando a loro nome, nello specifico un messaggio in cui deitori, spacciandosi per MPS, cercano di rubare dati bancari degli utenti e, a chi cade nella trappola, rubano il denaro. Nel caso in cui vi arrivasse il messaggio, a nome BancaMPS, vedrete scritto 'accesso anomalo al proprio Digital Banking' con l'ora esatta e un link allegato che vi rimanderà alla pagina fasulla di Digital Banking. Morello allora ha chiarito che esistono dei siti internet dove è possibile acquistare dei pacchetti di SMS con il mittente camuffato, ecco allora spiegato ...

