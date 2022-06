Milly Carlucci, alta tensione dietro le quinte di Ballando: rischia l’esclusione (Di giovedì 2 giugno 2022) rischia di esplodere una vera e propria bufera dietro le quinte dello show Ballando con le Stelle: Milly Carlucci costretta ad intervenire La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci (Foto ANSA)Manca sempre meno alla nuova stagione televisiva e quindi alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. In vista però di questo nuovo appuntamento, Milly Carlucci rischia di dover gestire una vera e propria bufera dietro le quinte. Tutto questo a causa di una clamorosa indiscrezione che vede coinvolti due ballerini del programma. Da un lato Vito Coppola e dall’altro Lucrezia Lando: il rapporto tra i due sembrerebbe aver causato la ... Leggi su specialmag (Di giovedì 2 giugno 2022)di esplodere una vera e propria buferaledello showcon le Stelle:costretta ad intervenire La conduttrice dicon le Stelle,(Foto ANSA)Manca sempre meno alla nuova stagione televisiva e quindi alla nuova edizione dicon le Stelle. In vista però di questo nuovo appuntamento,di dover gestire una vera e propria buferale. Tutto questo a causa di una clamorosa indiscrezione che vede coinvolti due ballerini del programma. Da un lato Vito Coppola e dall’altro Lucrezia Lando: il rapporto tra i due sembrerebbe aver causato la ...

Advertising

lavibiagiotti : Amici care e icone italiane per celebrare la #FestadellaRepubblica Parte 2 #laurachiatti @serenarossi_com… - bbaldap : ilary blasi millie bobby brown milly carlucci ecc ecc - MaleEQualeShow : Cito anche gli improbabili per sognare in grande Mara Venier, Renato Zero (con carta bianca su esibizioni e show)… - chilosanonsisa_ : Ca passat Milly Carlucci? - ourseronde : RT @laerantonio: ti distrai un paio d'anni e millie bobby brown si trasforma in milly carlucci -