Martina Trevisan in semifinale al Roland Garros | le quote per le scommesse | Gauff favorita per i bookmakers

Martina Trevisan scenderà in campo giovedì 2 giugno per affrontare Coco Gauff nella semifinale del Roland Garros 2022. La tennista italiana è attesa da quella che è a tutti gli effetti la partita più importante della sua carriera: la 28enne se la dovrà vedere contro la fortissima statunitense nell'incontro che spalanca le porte sull'atto conclusivo del secondo Slam della stagione. La toscana vuole sognare in grande, con la consapevolezza che di fronte si troverà un'avversaria decisamente ostica e che sulla carta partirà con i favori del pronostico. Martina Trevisan, che due anni fa si spinse ai quarti di finale sulla terra rossa di Parigi, sta bussando alla top-20 del ranking WTA e non vuole smettere di stupire. Dall'altra parte della rete ci sarà la ...

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - LiaCapizzi : Quel tatuaggio. Lo ha fatto quando è rientrata nel mondo del tennis dopo gli anni bui (2010-14). La scritta 'Ad Mai… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - Ndiouga32439280 : RT @ItaliaTeam_it: SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leylah An… - ilgiornale : Inferno e ritorno: la Trevisan in semifinale a Parigi. Wilander: 'Gioca col sorriso, anche sul match point' -