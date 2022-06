Ibañez | da insostituibile a uomo mercato della Roma

(Di mercoledì 1 giugno 2022)è il mourinhiano per eccellenza, il fedelissimo che non tira mai indietro la gamba, il difensore sul quale lo Special One ha costruito un castello a protezione del solidissimo Rui ...

ROMA -è il mourinhiano per eccellenza, il fedelissimo che non tira mai indietro la gamba, il ...nonostante la concorrenza nel pacchetto arretrato sia aumentata con la crescita ...per Mourinho e il gioco della Roma , l'assenza dell'armeno rischia di diventare un grattacapo da risolvere. In questa stagione il contributo dato alla Roma da Zaniolo è stato ...