Bimbi ustionati alla scuola materna | c’è un indagato

C'è un indagato per l'incidente avvenuto lunedì mattina alla scuola materna parrocchiale "San Zeno" di Osio Sopra, dove 5 bambini e 3 papà sono rimasti ustionati in modo più o meno grave mentre arrostivano marshmallow in giardino, al termine di un'attività di orienteering. Nel registro degli indagati, per ora, è iscritto uno dei papà volontari che quel giorno si trovavano in compagnia di Bimbi e insegnanti, una ventina in tutto. In particolare, il papà che avrebbe versato del bioetanolo sul braciere, provocando la fiammata improvvisa che ha investito i presenti. Sulla dinamica sono in corso valutazioni, tant'è che il pubblico ministero Silvia Marchina ha incaricato i vigili del fuoco di ulteriori accertamenti. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il braciere fosse già accesso:

