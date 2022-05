(Di martedì 31 maggio 2022) Ormai pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la riforma crea un nuovodi funzionari dello Stato non più dipendenti da una specifica amministrazione pubblica ma, al contrario, chiamati a cambiare ...

Pubblicità

Marisab79879802 : RT @ImolaOggi: 'Macron abolisce il corpo diplomatico', bufera a Parigi - ImolaOggi : 'Macron abolisce il corpo diplomatico', bufera a Parigi - iconanews : 'Macron abolisce il corpo diplomatico', bufera a Parigi -

Agenzia ANSA

Nel mirino, c'è la riforma dell'alta funzione pubblica fatta adottare daad aprile. Ormai pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la riforma crea un nuovo corpo di funzionari dello Stato non più ...Una volta vinte le elezioni la Macronie diventa l'Eliseo, da cuinon perde tempo ad ... che privatizza la forma societaria della Sncf, apre il settore ferroviario ad attori privati,lo ... 'Macron abolisce il corpo diplomatico', bufera a Parigi - Ultima Ora Veleni, proteste e sciopero in vista al Quai d'Orsay, il ministero degli Esteri della Francia, dove diplomatici e personale sono chiamati a incrociare le braccia il 2 giugno contro la contestata rifor ...PARIGI. – Veleni, proteste e sciopero in vista al Quai d’Orsay, il ministero degli Esteri della Francia, dove diplomatici e personale sono chiamati a incrociare le braccia il 2 giugno contro la contes ...