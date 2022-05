La regina Rania di Giordania ha comunicato la morte di Faisal Al-Yasin | “Caro papà riposa in pace”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ladihaladel padreAl-con un toccante post su Instagram: “in”. Ladiè in lutto per ladel padre Ladiè in lutto per ladel padreAl-, scomparso lo scorso venerdi a 88 anni. «in», ha scritto la sovrana pubblicando su Instagram una foto in cui l’uomo sorride felice. Re Abdallah II da parte ...

La regina di Giordania è in lutto per la morte del padre Faisal Al-Yasin, scomparso lo scorso venerdi a 88 anni. "Caro papà, riposa in pace", ha scritto la sovrana pubblicando su Instagram una foto in cui l'uomo sorride felice. New York, 11. I reali di Giordania, il re Abdullah II ibn Al Hussein e la regina Rania Al Abdullah, sono stati insigniti a New York dell'edizione 2022 del premio "Path to Peace". L'arcivescovo Gabriele Caccia, osservatore permanente della missione della Santa Sede all'Onu e ...