F1 | Ferrari e la fiera degli errori | la Rossa così non è da Mondiale

(Di lunedì 30 maggio 2022) I numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a interpretazioni. Dopo sette weekend disputati, al vertice della classifica piloti e costruttori del2022 di F1 ci sono Max Verstappen e la Red Bull. L’olandese comanda con 125 punti, 9 in più del monegasco Charles Leclerc e 15 rispetto al compagno di squadra Sergio Perez. Più attardato Carlos Sainz con 83 punti, al quinto posto. Nella graduatoria dei marchi, la Red Bull è in vetta con 235 punti rispetto ai 199 della. Come è stato possibile ciò? In un contesto nel quale le due monoposto si sono rivelate molto vicine in termini di prestazioni, lapaga a caro prezzo i tanti e troppi. Se è vero che Red Bull nei primi tre round ha dovuto fare i conti con tre ritiri (2 di Verstappen e 1 di Perez), la“dell’orrore” a Maranello ...

Advertising

OA_Sport : #F1 La Ferrari paga a caro prezzo una gestione delle gare altamente deficitaria: cinque le pole stagionali, ma solo… - FuturemrsTudor : RT @_diana87: Semplicemente il mio pilota, mai stata più fiera di supportarlo. E dal muretto Ferrari solo tanto imbarazzo. Oggi proprio no… - nebenet : RT @MarianoFroldi: La Ferrari è una fiera delle illusioni. Loser. Fa più male questa sconfitta che Barcellona. Passo e chiudo per oggi. Ch… - assilemamore : RT @_diana87: Semplicemente il mio pilota, mai stata più fiera di supportarlo. E dal muretto Ferrari solo tanto imbarazzo. Oggi proprio no… - _diana87 : Semplicemente il mio pilota, mai stata più fiera di supportarlo. E dal muretto Ferrari solo tanto imbarazzo. Oggi… -

OA Sport

L'idea è del team "Kids of the future", studenti degli Istituti Enzodi Battipaglia e ... capo della Rappresentanza della Commissione europea a Roma, che sarà presente al Lucca Comics, la...L'idea è del team "Kids of the future", studenti degli Istituti Enzodi Battipaglia e ... capo della Rappresentanza della Commissione europea a Roma, che sarà presente al Lucca Comics, la... F1, Ferrari e la fiera degli errori: la Rossa così non è da Mondiale La Futaba, distribuita in Italia dalla Radiosistemi, ha postato il video ufficiale che mostra tutte le novità presentata dal produttore nipponicoin occasione della fiera del modellismo di Shizuoka. Pe ...Morto il 23 maggio all’età di 75 anni. È stato deputato per la Dc, senatore per l’Ulivo ed europarlamentare ma anche presidente di Coldiretti Brescia e dei consorzi agrari ...