DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: Ferrari padrona della prima fila, Red Bull insegue (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP D’ITALIA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 14.21 In qualifica il portacolori della Ferrari è stato semplicemente perfetto. La velocità della Rossa è stata chiara sin da subito, le libere ci hanno fornito degli indizi che sono stati confermati nella decisiva Q3. 14.18 Charles Leclerc è l’osservato speciale del week-end. Il padrone di casa non ha mai completato una gara nella pista di casa. In F1 ed in FIA F2 l’attuale #16 del gruppo non ha mai visto la bandiera a scacchi. 14.15 I protagonisti si apprestano per scendere in pista per portarsi sullo schieramento. Tra pochi minuti si aprirà la pit road e tutti si dovranno recare verso la propria casella. 14.12 Il ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP D’ITALIA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 ORARIO GARA SU TV8 IN CHIARO 14.21 In qualifica il portacoloriè stato semplicemente perfetto. La velocitàRossa è stata chiara sin da subito, le libere ci hanno fornito degli indizi che sono stati confermati nella decisiva Q3. 14.18 Charles Leclerc è l’osservato speciale del week-end. Il padrone di casa non ha mai completato una gara nella pista di casa. In F1 ed in FIA F2 l’attuale #16 del gruppo non ha mai visto la bandiera a scacchi. 14.15 I protagonisti si apprestano per scendere in pista per portarsi sullo schieramento. Tra pochi minuti si aprirà la pit road e tutti si dovranno recare verso la propria casella. 14.12 Il ...

