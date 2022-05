Nuoto | stelle azzurre protagoniste al Grand Prix di Napoli

(Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Mattinata dii gare e tempi al di sopra delle aspettative nella giornata inaugurale della quinta edizione delCittà di-trofeo Vecchio Amaro del Capo, in programma oggi e domani alla piscina Scandone. Protagonisti gli atleti della Nazionale che anche passando per il meeting partenopeo stanno preparando ii appuntamenti di questa stagione (i Mondiali di Budapest, i Giochi del Mediterraneo di Orano e gli Europei di Roma). Ad aprire il lotto delleiscritte alla manifestazione organizzata dalla società Eventualmente Eventi e Comunicazione di Luciano Cotena e curata nella direzione tecnica da Francesco Vespe, è stata Arianna Castiglioni, che nei 50 rana è stata capace di scendere, ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, subito protagoniste le stelle azzurre - susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto: Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, subito protagoniste le stelle azzurre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, subito protagoniste le stelle azzurre - napolimagazine : Nuoto: Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, subito protagoniste le stelle azzurre - apetrazzuolo : Nuoto: Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, subito protagoniste le stelle azzurre -

Nuoto•com

... Lucia Principi (Nandi Ars Loreto), Veronica Quaggio (GPMira), Alessandro Ragaini (Sport Village), ), Alex Sabattani (Imolanuoto), Giada Sanatore (NuovoBO), Benedetta Scalise (......mancano gli sport d'acqua grazie alla Jet Ski Therapy di Simona Alfano (nona con 344) e al, ... Grande gioia per tutti i premiati a cuinello Sport ha riservato grazie alla collaborazione di ... Nuoto di fondo, l'Imshof premia a Napoli le stelle del 2022 Mattinata di grandi gare e tempi al di sopra delle aspettative nella giornata inaugurale della quinta edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, in programma oggi e domani ...Se vuoi acquistare un Garmin Instinct 2 a prezzo ridotto ci sono diverse modalità per risparmiare. Nella pagina ve ne riportiamo alcune ...