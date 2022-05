Latina, 23enne africano accoltella un suo coetaneo senza motivo: arrestato per tentato omicidio (Di sabato 28 maggio 2022) Si trovavano tutti nel centro d’accoglienza straordinaria per cittadini stranieri a Latina, quando, all’improvviso, due ragazzi di 23 anni, africani, hanno iniziato a discutere senza alcun motivo evidente. Una lite degenerata presto in qualcosa di più grande. Tra le urla e gli insulti, uno dei due ha colpito violentemente il torace dell’altro, accoltellandolo. Increduli, i presenti hanno cercato di fermarlo, senza riuscirci. La storia e le testimonianze Tutto è successo la sera del 26 Maggio. Da una prima ricostruzione delle testimonianze, date dai presenti nel luogo del dramma, pare che tutto sia iniziato perché la vittima dell’aggressione aveva visto il ragazzo africano frugare tra le sue cose. Per questo motivo gli aveva chiesto, più volte, di allontanarsi dalla sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 28 maggio 2022) Si trovavano tutti nel centro d’accoglienza straordinaria per cittadini stranieri a, quando, all’improvviso, due ragazzi di 23 anni, africani, hanno iniziato a discuterealcunevidente. Una lite degenerata presto in qualcosa di più grande. Tra le urla e gli insulti, uno dei due ha colpito violentemente il torace dell’altro,ndolo. Increduli, i presenti hanno cercato di fermarlo,riuscirci. La storia e le testimonianze Tutto è successo la sera del 26 Maggio. Da una prima ricostruzione delle testimonianze, date dai presenti nel luogo del dramma, pare che tutto sia iniziato perché la vittima dell’aggressione aveva visto il ragazzofrugare tra le sue cose. Per questogli aveva chiesto, più volte, di allontanarsi dalla sua ...

