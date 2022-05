Josh Brolin scioccato che Stephen Colbert non abbia mai visto i Goonies

Leggi su movieplayer

(Di sabato 28 maggio 2022)non riesce a credere chenonmai, mentre il presentatore lo riprende per non aver mai... Fast & Furious. Ci sono dei titoli cinematografici che vanno visti almeno una volta nella vita, e Irientrano sicuramente tra questi secondo(e non solo perché era una delle star del film). Per, invece, è più grave non averla saga di Fast & Furious (almeno ai fini della piccola diatriba con). Ospite del The Late Show with, l'attore del MCU si è trovato a battibeccare con il conduttore sui ...