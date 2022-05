Chelsea, Tuchel fiuta il colpo Dembelé: l’ala francese è in scadenza di contratto (Di sabato 28 maggio 2022) Thomas Tuchel vorrebbe tentare Ousmane Dembelé al fine di spingere l’esterno d’attacco francese a vestire la maglia del Chelsea. Dopo il ‘no’ secco al rinnovo contrattuale con il Barcellona, dopo un matrimonio professionale quantomeno tormentato, l’ala offensiva blaugrana risulta attualmente in cerca di una nuova sistemazione. Il talento certamente non manca a Dembelé, sebbene, per usare un eufemismo, l’ex Borussia Dortmund non brilla per continuità nel lungo periodo. Nonostante ciò, il tecnico tedesco alla guida dei londinesi del Chelsea è fortemente interessato al giocatore transalpino e, dopo averlo lanciato in Bundesliga, vuole metterlo sotto i riflettori anche in Premier League. Come fortemente sostengono le testate estere, Tuchel sarebbe ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Thomasvorrebbe tentare Ousmaneal fine di spingere l’esterno d’attaccoa vestire la maglia del. Dopo il ‘no’ secco al rinnovo contrattuale con il Barcellona, dopo un matrimonio professionale quantomeno tormentato,offensiva blaugrana risulta attualmente in cerca di una nuova sistemazione. Il talento certamente non manca a, sebbene, per usare un eufemismo, l’ex Borussia Dortmund non brilla per continuità nel lungo periodo. Nonostante ciò, il tecnico tedesco alla guida dei londinesi delè fortemente interessato al giocatore transalpino e, dopo averlo lanciato in Bundesliga, vuole metterlo sotto i riflettori anche in Premier League. Come fortemente sostengono le testate estere,sarebbe ...

