Ucraina, la sconfitta del modello Germania: da leader a ‘paria’ del Vecchio continente (Di venerdì 27 maggio 2022) di Roberto Iannuzzi * La guerra in corso in Ucraina non è solo un conflitto per procura Russia-Nato, ma uno scontro che sta ridefinendo gli equilibri fra le due sponde dell’Atlantico e gli stessi rapporti di forza all’interno del continente europeo. Un’Europa che non può usufruire delle risorse energetiche russe a basso costo né commerciare con Mosca (e chissà, magari un domani neanche con la Cina) è fatalmente più dipendente dal gas liquefatto e dal mercato americano. L’aumento della bolletta energetica (tendenza già in atto prima del conflitto) accrescerà drammaticamente i costi di produzione, determinando una minor competitività delle imprese europee e, in ultima analisi, un impoverimento del Vecchio continente. In questo quadro spicca il caso tedesco. Berlino si era dedicata alla costruzione di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) di Roberto Iannuzzi * La guerra in corso innon è solo un conflitto per procura Russia-Nato, ma uno scontro che sta ridefinendo gli equilibri fra le due sponde dell’Atlantico e gli stessi rapporti di forza all’interno deleuropeo. Un’Europa che non può usufruire delle risorse energetiche russe a basso costo né commerciare con Mosca (e chissà, magari un domani neanche con la Cina) è fatalmente più dipendente dal gas liquefatto e dal mercato americano. L’aumento della bolletta energetica (tendenza già in atto prima del conflitto) accrescerà drammaticamente i costi di produzione, determinando una minor competitività delle imprese europee e, in ultima analisi, un impoverimento del. In questo quadro spicca il caso tedesco. Berlino si era dedicata alla costruzione di un ...

