LuisaViaRoma con Vestiaire Collective per resale online

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – ?, app di rivendita di moda second-hand leader a livello internazionale, e, uno dei principali fashion e-tailer al mondo, uniscono le forze per promuovere modalità di shopping più veloci, semplici e consapevoli. Grazie alla partnership, tutti i clienti dipotranno usufruire di un nuovo servizio ditramite un’interfaccia web dedicata e intuitiva sul sito di. Dopo aver caricato le informazioni richieste, i clienti riceveranno un preventivo per il loro prodotto pre-loved entro 48 ore. Una volta che il prodotto sarà arrivato presso uno degli hub die avrà superato i controlli di qualità e autenticazione, riceveranno un pagamento sotto forma di gift card ...

'Siamo entusiasti di collaborareper mettere a disposizione il nostro servizio e condividere l'interesse per la circolarità, elemento fondamentale per andare verso un sistema moda ......essere d'impatto - in una cornice nettamente diversa e cioè durante un weekend a Portofino... E se volete cedere alla tentazione di acquistarlo, è disponibile su. - - per iscriverti ...Agli e-tailer che si sono già approcciati al fenomeno del resale si unisce LuisaViaRoma con una partnership insieme a Vestiaire Collective, una delle piattaforme leader nella moda second hand a ...Da oggi e fino alla fine dell'anno inizierà una partnership tra il luxury e-tailer e la piattaforma di second hand. Si tratta di un progetto che ...