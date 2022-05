Giorgi-Putintseva in tv domani | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Camilaaffronterà la kazaka Yulianel secondo turno del. L’azzurra ha debuttato a Parigi con una vittoria in rimonta ai danni della cinese Zhang ed ora sogna il terzo turno. Per lei si tratta di un successo importante visto che interrompe una striscia di tre sconfitte di fila al primo turno. Camila dovrà vedersela ora con l’ostica, protagonista di un’ottima stagione sulla terra rossa e determinata a qualificarsi per il terzo turno. Tra le due non ci sono precedenti. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in campo(giovedì 26 maggio) conancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che ...