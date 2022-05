Salvini a Letta: “Sfasciare l’esecutivo? Rivendico battaglia su casa” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Scontro Letta-Salvini. Il segretario del Pd ”non mi ama e non capisco perché, visto che dovremmo essere tutti uniti in questo momento” dice il leader della Lega. “Se per Sfasciare il governo, intende aver vinto la battaglia contro la tassa sulla casa, allora la Rivendico”. ”Come sul catasto, qui sui balneari non ci siamo impuntati per un capriccio….” aggiunge, spiegando di essere fiducioso sul raggiungimento di una possibile intesa sui balneari. ”Bisogna lavorarci… Sono fiducioso che si possa trovare un accordo” dice. ”Letta, che non risparmia di attaccarmi, oggi ha detto una cosa che condivido e sostegno da tempo: serve un incontro Zelenski-Putin. L’incontro è la via migliore”. BERLUSCONI – ”Per Berlusconi provo grande affetto e stima” dice ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Scontro. Il segretario del Pd ”non mi ama e non capisco perché, visto che dovremmo essere tutti uniti in questo momento” dice il leader della Lega. “Se peril governo, intende aver vinto lacontro la tassa sulla, allora la”. ”Come sul catasto, qui sui balneari non ci siamo impuntati per un capriccio….” aggiunge, spiegando di essere fiducioso sul raggiungimento di una possibile intesa sui balneari. ”Bisogna lavorarci… Sono fiducioso che si possa trovare un accordo” dice. ”, che non risparmia di attaccarmi, oggi ha detto una cosa che condivido e sostegno da tempo: serve un incontro Zelenski-Putin. L’incontro è la via migliore”. BERLUSCONI – ”Per Berlusconi provo grande affetto e stima” dice ...

