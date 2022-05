Maurizio Costanzo Show anticipazioni: tra gli ospiti ex Grande Fratello Vip 6 (Di martedì 24 maggio 2022) Tutto pronto per la prossima puntata del Maurizio Costanzo Show. Il quinto appuntamento con il talk Show più longevo della storia italiana. Dopo le polemiche sull’ospitata di Manuel Bortuzzo, il marito di Maria De Filippi ci riprova con un altro volto noto ai telespettatori del Grande Fratello Vip 6. Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti della quinta puntata, in onda il 25 Maggio 2022 Dopo la seconda puntata di Giustizia per tutti, la fiction con Raoul Bova, in seconda serata domani arriva il Maurizio Costanzo Show, con un nuovo appuntamento ricco di ospiti. Verrà intervistato dal giornalista il campione italiano di tennis Adriano Panatta. In ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 maggio 2022) Tutto pronto per la prossima puntata del. Il quinto appuntamento con il talkpiù longevo della storia italiana. Dopo le polemiche sull’ospitata di Manuel Bortuzzo, il marito di Maria De Filippi ci riprova con un altro volto noto ai telespettatori delVip 6., tutti glidella quinta puntata, in onda il 25 Maggio 2022 Dopo la seconda puntata di Giustizia per tutti, la fiction con Raoul Bova, in seconda serata domani arriva il, con un nuovo appuntamento ricco di. Verrà intervistato dal giornalista il campione italiano di tennis Adriano Panatta. In ...

