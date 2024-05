Taremi all’Inter - Conceicao stizzito dalle voci | Non aiutano i calciatori

(Di sabato 11 maggio 2024) L’allenatore del Porto Sergio, che ha parlato alla vigilia del match di domenica contro il Pacos de Ferreira, ha espresso la propria contrarietà alle notizie trasmesse in merito all’approdo di. IL COMMENTO – Intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match di campionato contro il Paços de Ferreira, il tecnico del Porto Sergioha commentato leriguardo al prossimo trasferimento di Mehdi, a parametro zero. L’allenatore portoghese si è mostrato zittito per la diffusione di notizie, in questo momento della stagione, che possono danneggiare le prestazioni dei Dragoes: «Questenon. Non intendo prendermela con la stampa in generale, ...

Intervenuto ai microfoni di Sport TV dopo la vittoria contro il Chaves, il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha parlato di Mehdi Taremi: “ come avete visto oggi, è un professionista fantastico . Ha gioca to come se avesse ancora dieci anni di ...

Conceicao: "Con Villas-Boas un conversazione cordiale" - conceicao: "Con Villas-Boas un conversazione cordiale" - L'allenatore ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Boavista, in programma domenica alle 21:30 all'Estadio do Dragao. Un match importante per i Dragoes che ...

Milan, per la panchina occhio agli outsider: anche Rose e Gallardo nella lista rossonera - Milan, per la panchina occhio agli outsider: anche Rose e Gallardo nella lista rossonera - Milan, per la panchina occhio agli outsider: anche Rose e Gallardo nella lista rossonera Procede il casting per il nuovo allenatore del Milan, anche se la lista dei nomi è più o meno invariata: i port ...

Milan, Conceiçao ai ferri corti con il Porto - Milan, Conceiçao ai ferri corti con il Porto - Milan Conceiçao Porto – La caccia al nuovo allenatore per il Milan prosegue, ma potrebbe non riguardare solo le intenzioni dei rossoneri: da giorni si parla di un interesse per Sergio Conceiçao, attua ...