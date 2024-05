Piove sul bagnato | Lollobrigida - oltre alla gaffe l’ignoranza dei numeri

(Di sabato 11 maggio 2024)ha un obiettivo, è chiaro: battere Luca Giurato in quanto aur. Il cognato di Giorgiaebasta ce la sta mettendo tutta, ma questa sul fatto che per fortuna la siccità si è fermata in Sicilia, praticamente la Eboli di Ignazio Silone, è colossale. The winner is Lollo. Perché il problema non è la, perché sembra ormai che piova sulusando con sarcasmo un calambour, madeiin gioco. Il comparto agricolo siciliano harilevanti, sia dal punto di vista sociale che economico. In Sicilia ci sono alcune delle produzioni a maggior valore aggiunto del paese. Uno dei settori più colpiti dsiccità, connessa ai cambiamenti climatici, è la viticoltura seconda per estensione vitata per soli 1.000 ettari, ...

Ancora problemi per la Juve: il calciatore si ferma ancora una volta e salterà anche le sfide con la sua Nazionale. Brutte notizie per Allegri . Per Allegri e la sua Juve sembra non esserci una luce in fonda al tunnel. Dopo la mancata vittoria ...

Calcio: Roma. Lesione al flessore destro per Spinazzola - Calcio: Roma. Lesione al flessore destro per Spinazzola - L'esterno giallorosso si è imfortunato nella semifinale di ritorno in casa del Bayer ROMA (ITALPRESS) - piove sul bagnato per la Roma. Dopo ...

Infortuni Roma, emergenza senza fine: stagione finita per un titolare - Infortuni Roma, emergenza senza fine: stagione finita per un titolare - Infortuni Roma, i giallorossi perdono un titolare per il resto della stagione. Continua l'emergenza per Daniele De Rossi.

Napoli senza pace, Calzona perde un titolare per il Bologna - Napoli senza pace, Calzona perde un titolare per il Bologna - Domani alle 18 appuntamento al Maradona per la sfida contro gli uomini di Thiago Motta: cattive notizie da Castel Volturno ...