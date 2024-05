Notte di controlli sulle strade bergamasche | 4 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e droga

(Di sabato 11 maggio 2024) Bergamo. Nella nottata tra venerdì e sabato, la Polizia di, con gli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Bergamo, della Sezione di Brescia e della Sottosezione di Seriate, unitamente al personale dell’Ufficio Sanitario della locale Questura, ha svolto un servizio congiunto finalizzato a garantire la sicurezza stradale e contrastare laindi alterazione determinato dall’abuso di alcol da parte dei conducenti, ovvero dall’assunzione di sostanze psicoattive. Sono stati organizzati estesi servi di controllo nei pressi di uno snodo nevralgico dell’asse autostradale in provincia di Bergamo, con l’impiego di 4 pattuglie ed un ufficio mobile. Sono state sottoposte a verifica 50 vetture con i relativi occupanti. A tutti i conducenti controllati èeffettuato un pre-test, prova speditiva per ...

Tarantini Time QuotidianoImportante sequestro della Polizia di Stato che ha recuperato un centinaio di panetti di hashish per un peso complessivo di circa 6 chilogrammi ed arrestato un giovanissimo tarantino di 22 anni ritenuto presunto ...

Ho dimenticato il portafoglio in un bar, grande correttezza del barista ed efficacia della Polizia Locale - Ho dimenticato il portafoglio in un bar, grande correttezza del barista ed efficacia della polizia Locale - Vorrei ringraziare pubblicamente il proprietario del bar Lovo di piazza saffi e la polizia locale di Forli. Il 9 maggio 2024, dopo un caffè, dimenticavo il mio portafoglio nel bar Lovo sito in piazza ...

Endless Love trame 1^ serie: Kemal dà alla polizia la maglia di Tarik macchiata di sangue - Endless Love trame 1^ serie: Kemal dà alla polizia la maglia di Tarik macchiata di sangue - Nei prossimi episodi di Endless Love Soydere denuncerà il fratello per l'omicidio di Karen e consegnerà la prova che dovrebbe inchiodarlo ...

L’artista olandese Joost Klein è stato squalificato dalla finale dell’Eurovision - L’artista olandese Joost Klein è stato squalificato dalla finale dell’Eurovision - Lo ha annunciato l’European Broadcasting Union, che organizza l’evento, spiegando che la polizia svedese sta indagando su una denuncia presentata da un membro femminile del team di produzione dopo un ...