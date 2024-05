Hashish nelle bombolette spray a Bologna | pusher arrestato per spaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 – Nascondevanella bombolettapere sequestrati sei panetti di droga da 100 grammi l’uno. Tutto è nato da un controllo dei carabinieri ieri verso l'ora di pranzo in via Veneto a una coppia di italiani, lei 29enne e lui 26enne. I militari, dopo aver visto che si avvicinava un 28enne con in mano una busta per la spesa, sono intervenuti, trovando all'interno d odici bombol ettedi vernice. A un primo controllo niente di sospetto, ma la vera sorpresa è stata quando gli agenti hanno svitato la base delle, a doppio fondo proprio per nascondere la droga. In totale, sono stati rinvenuti sei panetti dida 100 grammi l'uno, in altrettanti contenitori. Lo ...