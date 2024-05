Paolo Berbeglia - militare di 20 anni morto nella notte | carambola con l' auto a una rotatori - feriti tre amici

(Di sabato 11 maggio 2024) Un incidentevicino Arezzo non ha lasciato scampo adi 20in organico al Reggimento Genio Ferrovieri di stanza a Castelmaggiore (Bologna). La vittima...

Si chiamava Paolo Berbeglia il ragazzo di 20 anni morto nell'incidente stradale di Arezzo la notte scorsa: era un militare in organico al Reggimento Genio Ferrovieri, reparto di stanza a Castelmaggiore (Bologna), dove prestava servizio da pochi ...

Paolo Berbeglia, militare di 20 anni morto nella notte: carambola con l'auto a una rotatoria, feriti tre amici - paolo berbeglia, militare di 20 anni morto nella notte: carambola con l'auto a una rotatoria, feriti tre amici - Un incidente nella notte vicino Arezzo non ha lasciato scampo a paolo berbeglia, militare di 20 anni in organico al Reggimento Genio Ferrovieri di stanza a Castelmaggiore (Bologna). La ...

Tragico incidente stradale, morto il militare Paolo Berbeglia: aveva 20 anni - Tragico incidente stradale, morto il militare paolo berbeglia: aveva 20 anni - Ha perso la vita in un incidente stradale in provincia di Arezzo paolo berbeglia, ragazzo di 20 anni, militare dell’Esercito del Genio Ferrovieri di Bologna. Come scritto da ArezzoNotizie, è successo ...

Arezzo, auto finisce fuori strada e si cappotta: Paolo, militare dell’esercito, morto a 20 anni - Arezzo, auto finisce fuori strada e si cappotta: paolo, militare dell’esercito, morto a 20 anni - La vittima è paolo berbeglia, aretino di 20 anni, impiegato al Genio Ferrovieri dell’Esercito di Bologna. Viaggiava in compagnia di altri tre amici, tutti ferito nella carambola avvenuta nella notte a ...