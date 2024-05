Nuova Bugatti Éternité 2024 | l’erede della Chiron sarà ibrida?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di sabato 11 maggio 2024) Debutterà nel prossimo mese di giugno lasupersportiva. Ancora il nome non è certo, però l’auto dovrà raccogliere l’ereditàgià super speciale. Sotto al cofano di quella che dovrebbe chiamarsiavremo ancor auna volta il poderoso W16 che nasce dall’unione di due unità V8. Per la prima volta assisteremo ad un’elettrificazione del modello che potrebbe essere di tipo mild hybrid per non andare ad incidere troppo sulla massavettura., il nuovo modello del brand francese di proprietà del gruppo Volkswagen è pronto al debutto. La vedremo in strada entro la fine delLe immagini utilizzate nell’articolo, a scopo puramente esemplificativo, sono dei ...