ATP Roma 2024 - Arnaldi eliminato tra occasioni e rimpianti Il cileno Jarry vince in due set

(Di sabato 11 maggio 2024) Si riduce ulteriormente la pattuglia azzurra agli Internazionali d’Italia. Purtroppo anche Matteodeve salutare anticipatamente il Foro Italico, cedendo al secondo turno contro ilNicolas, numero 24 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo due ore e sette minuti di gioco. Il tennista sudamericano aveva sempre battuto nei precedenti l’azzurro ed anche oggi si è ripetuto, in una partita doveha sicuramente moltissimiper un secondo set nel quale ha sprecato ben sette set point.ha concluso il suo match con ventiduenti a fronte di dicissette errori non forzati. Dall’altra parte sono dieci inti dell’azzurro con quindici errori. Ilha ottenuto anche di più con la ...

