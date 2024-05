Met Gala 2024 - chiome XXL ed effetto porcellana | i trend beauty sul red carpet

(Di sabato 11 maggio 2024) Dallo smokey eye di Zendaya alla chioma XXL di Naomi Campbell: tutti idi bellezza che abbiamo avvistato sul reddel Met. Come ogni anno, il Metsuggerisce delle tendenze di bellezza che il più delle volte ricalcano alcuni spunti già lanciati in precedenza. E l’edizionenon è da meno. Uno deipiù apprezzati dalle star sul redè quello dell’bambola già proposto in passerella da Maison Margiela e riproposto anche in occasione del Met. Una delle primissime è stata proprio Zendaya, coinvolta quest’anno in veste di co-chair. E, per l’occasione, si è concessa ben due cambi look, ma senza mai rinunciare alla trasformazione. Zendaya. Crediti: ...

Avevamo già preannunciato che il Met Gala ci avrebbe re Gala to un po’ di tendenze beauty per un bel po’ di tempo: e ovviamente le previsioni erano giuste. Dalle labbra goth, alle no brows, siamo arrivate a un nuovo trend ossia quello dei body ...

Quanto costano le nuove fedi di diamanti di Hailey e Justin Bieber - Avete notato che Hailey e Justin Bieber indossano delle nuove preziose fedi nelle foto dell'annuncio della gravidanza Ecco per quale motivo le hanno sostituite

Come seguire il trend dell'abito indossato sopra ai pantaloni Ce lo spiega Gigi Hadid. Get the look! - La modella, avvistata per le strade della Grande Mela, ha interpretato uno dei grandi trend dei primi anni 2000: l'abito sopra ai pantaloni.

La manicure Butterfly di Jennifer Lopez al Met Gala 2024: assolutamente da copiare! - Manicure Unghie Jennifer Lopez JLo Met gala 2024 realizzata da nail artist Tom Bachik manicure Butterfly unghie effetto glass vetro