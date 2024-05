Misericordia di San Giovanni e CRT | convenzione per i trasporti sanitari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Arezzo, 11 maggio 2024 – Nel processo di miglioramento costante dei serviziverso i cittadini, ladi SanValdarno e la CRT hanno sottoscritto unaper idei pazienti della clinica. E’ già operativa e può essere utilizzata per integrare i bisogni di trasportoo oltre quelli già erogati dal Servizioo nazionale. Il servizio può essere richiesto per dimissioni programmate dalla degenza, per il trasferimento dalla CRT ad altre strutture (per dimissioni e consulenze) e infine per trasferimenti urgenti. Dato che i pazienti possono essere in diverse condizioni di gravità, può essere presente un soccorritore esperto al quale si può affiancare un infermiere o anche un medico.