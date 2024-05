La sinistra vittima di censura adesso censura i suoi nemici

La ministra non ha potuto svolgere il suo intervento per le proteste di un gruppo di giovani che urlavano «decido io»La ministra non ha potuto svolgere il suo intervento per le proteste di un gruppo di giovani che urlavano «decido io»La ministra ...

“Corrotti”: la dura accusa di Vittorio Feltri - “Corrotti”: la dura accusa di Vittorio Feltri - Feltri critica fortemente la narrazione che etichetta di fascismo il governo attuale, suggerendo che tale accusa sia strumentalizzata dalla sinistra. “Accusare di censura la Rai e di rimando il ...

La censura abita in casa dei predicatori - La censura abita in casa dei predicatori - Parlare di censura puntando il dito contro il governo, il quale controllerebbe la tv pubblica impedendo a taluni di leggere i propri monologhi «antifascisti», è una maniera della sinistra per ...

La censura che non c'è. Il trionfo del paradigma vittimario - La censura che non c'è. Il trionfo del paradigma vittimario - Quando la censura c’era, i censurati (Testori, Pasolini, Bertolucci, Visconti) tacevano per aristocratico senso del pudore, per non vantarsi da vincenti, per ...