Milano - alla Statale continua l’acampada pro Gaza E anche il Politecnico si unisce alla protesta

(Di sabato 11 maggio 2024) Le tende tornano a spuntare come funghi davanti e dentro le università. Questa volta però il caro affitti non c’entra nulla. A muovere le coscienze di moltissimi studenti universitari milanesi è la guerra in corso tra Palestina e Israele e le collaborazioni che laavrebbe con organi statali israeliani. Così è nata l’ “Acampada”, il termine con cui i giovani pro palestina dellahanno voluto definire la loro, giunta al suo secondo giorno di vita. Il riferimento è chiaramente all’Intifada, la rivolta degli arabi palestinesi all'interno dello Stato d'Israele e nei territori da questo occupati a fine anni ‘80. L'universitàè stata occupata e gli studenti si sono accampati con le tende nel cortile dell'ateneo Gli studenti hanno trascorso la notte in tenda nel cortile centrale di ...

